Торговавшие мясом в российском регионе дагестанцы массово заболели COVID-19

В Котельниковском районе Волгоградской области коронавирус обнаружили более чем у 60 человек. Как сообщает V1.ru со ссылкой на местных жителей, почти все заболевшие COVID-19 — дагестанцы, торговавшие на рынке мясом.

Источник, близкий к администрации района, рассказал, что часть заразившихся недавно вернулась из родной республики, другие выезжали в Москву. О том, где они подхватили вирус, в настоящий момент не сообщается, это предстоит установить, добавил собеседник издания.

Тест на коронавирус показал положительный результат у 67 человек, среди них есть дети. В тяжелом состоянии находятся больше 10 заболевших. Два хутора — Сазонов и Доровеевский могут закрыть из-за вспышки коронавируса. Такие же меры вероятны в отношении всего Котельниковского района.

Информацию о массовом заражении подтвердил заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, речь идет о поселках с населением 200 и 72 человека. Пациентов направят в центральную районную больницу, где есть инфекционное отделение.

В России, по последним данным, число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 300 тысячам. За последние сутки было выявлено 9263 заболевших.

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