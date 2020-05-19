Подросток с коронавирусным синдромом рассказал об «огне» в венах

Подросток из США попал в больницу с синдромом, появившимся на фоне коронавирусной инфекции. Мальчик описал ощущения, которые он испытал, как «огонь, бегущий по венам». Его слова приводит CNN.

14-летний Джек МакМорроу (Jack McMorrow) из Куинса, штат Нью-Йорк, США, почувствовал себя плохо в середине апреля. По словам его отца, у Джека немного поднялась температура и появилась сыпь на руках.

Отец МакМорроу в диалоге с телеведущим CNN Доном Лемоном рассказал, что педиатр выписал подростку антибиотики, но через пять дней температура у сына резко повысилась. Мальчик рассказал, что не думал, что его симптомы имеют какое-либо отношение к коронавирусу, потому что все началось с боли в горле.

Однако несколько дней спустя Джек был госпитализирован с сердечной недостаточностью, а температура у него была такой высокой, что «он не мог пошевелиться». В больнице врачи определили, что он был одним из 145 городских детей с педиатрическим мультисистемным воспалительным синдромом (ПМВС), который связан с вирусом.

«Даже когда другие двигали мои конечности, мне было больно», — сказал подросток. «Единственный способ, которым я могу описать это, — почти как электричество или огонь, бегущий по венам», — добавил Джек.

Лечащий врач Джека доктор Томас Коннорс (Thomas Connors) рассказал, что подросток испытал такие симптомы, как высокая температура, высокий сердечный ритм и низкое кровяное давление. Врач отметил, что у Джека были все признаки шока.

По словам доктора, у МакМорроу были выявлены положительные результаты как на коронавирус, так и на антитела. «Это показывает нам две разные вещи, два разных аспекта этой инфекции», — сказал Коннорс. Врач сказал, что по результатам тестов подросток боролся с вирусом достаточно долго, чтобы иметь антитела, но инфекция по-прежнему была активной.

«Когда у вас активная инфекция, особенно инфекция, передающаяся через дыхательные пути, вы можете обнаружить ее сначала в верхних дыхательных путях, в носу и в горле», — сказал он. «После того, как вы заразились, вы надеетесь, что ваша иммунная система разовьет защиту, если вы снова с ней встретитесь, и самая распространенная вещь для защиты — это антитела», — добавил врач.

Врачи расследуют случаи синдрома, который, по-видимому, является поствирусным состоянием, по крайней мере в 18 штатах и в Вашингтоне, округ Колумбия. Синдром также был зафиксирован в Италии и Великобритании.

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