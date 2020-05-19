Российский полицейский погиб при падении с 24-этажного дома

В Петербурге погиб полицейский при падении с 24-этажного дома. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, сотрудник правоохранительных органов был найден мертвым у дома 84 на улице Бабушкина в Невском районе города около шести часов утра 19 мая. После установления личности оказалось, что он работал участковым уполномоченным 52-го отдела полиции по Красногвардейскому району.

Началась проверка, в ходе которой будут выясняться обстоятельства гибели сотрудника МВД. По предварительной версии, он умер после падения с высоты. Точную причину установят судмедэксперты.

Погибший проживал примерно в километре от места трагедии. 20 мая ему бы исполнилось 39 лет. У него остались двое дочерей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru