В России в ДТП погибли двое полицейских и задержанный украинец

Видео: Время Ямала / YouTube

В Ямало-Ненецком автономном округе в результате ДТП погибли двое полицейских и задержанный гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около пяти часов утра на трассе Сургут — Салехард недалеко от поселка Старый Надым. «Водитель Mazdа выехал на встречную полосу и совершил столкновение со служебным автомобилем Lada Granta, принадлежащим губкинскому отделу полиции», — цитирует «Ямал-Регион» сообщение пресс-службы окружного главка МВД.

По информации Telegram-канала «Омбудсмен полиции», полицейский, сидевший за рулем, погиб на месте. Второй полицейский ехал на заднем сиденье и умер в машине скорой помощи. Иностранец, ехавший на переднем сиденье, при столкновении вылетел через лобовое стекло.

Водитель и два пассажира, находившиеся в автомобиле Mazda, остались живы. Их госпитализировали в надымскую больницу.

По информации РИА Новости, полицейские доставляли иностранца в надымский центр временного содержания, чтобы затем выдворить из страны. В Telegram-канале «Омбудсмен полиции» утверждается, что задержанным был 37-летний украинец, которого везли в город Губкинский на следственные действия по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

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