Лидер ЛДПР Владимир Жириновский захотел оставить Россию без сенаторов: политик предложил обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Соответствующей инициативой он поделился на своей странице в Twitter.

Также лидер либерал-демократов считает, что нужно в два раза сократить аппараты чиновников и число депутатов в парламентах всех уровней, включая Госдуму и Мосгордуму. «В России много ненужных депутатов и чиновников», — подчеркнул парламентарий.

Жириновский 13 мая уже предлагал идею вдвое сократить число депутатов в стране. По его словам, это позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах.

Между тем в нижней палате парламента заявили, что при сокращении депутатского корпуса качество работы над запросами избирателей значительно снизится. Инициативу Жириновского назвали популистской.

В Госдуме заседают 450 депутатов, в Совете Федерации — 170 сенаторов.

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