В России оценили новые правила учебы в школах после карантина

Эксперты прокомментировали новые правила Роспотребнадзора, по которым за каждым классом в школе будут закреплены свои помещения, а общение детей будет сведено к минимуму. По мнению специалистов, соблюсти такие требования в условиях обычной городской школы вряд ли окажется возможным, пишет газета «Известия».

Так, оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова считает, что если первому правилу легко следовать в начальных школах, то у учителей-предметников попросту нет столько времени, чтобы каждый урок перемещаться из класса в класс. А вот по словам главного научного сотрудника Института изучения детства, семьи и воспитания РАО Ильи Слободчикова, идея закрепления отдельной аудитории за классом имеет позитивное влияние в психологическом аспекте — это дает школьникам больше стабильности. Однако в таком случае остается неизвестной судьба лабораторных — физических и химических — кабинетов.

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Что касается сокращения общения между детьми, Слободчиков полагает, что этого едва ли удастся достичь любыми методами. «Дети, устав сидеть по домам, все равно будут активно общаться — это сто процентов. Контролировать их в этой ситуации будет невозможно», — сказал эксперт. Такая ситуация, по его мнению, приведет к «общему неврозу», когда учителя и родители не будут знать, как реагировать.

Если подобные схемы сложно реализовать в больших городских школах, то маленькие сельские к новым правилам приспособлены идеально, считает президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Благодаря невысокому количеству учеников, их получится развести по разным помещениям, а учителям в условиях небольшой площади учебных заведений будет легко переходить из кабинета в кабинет. Более того, в сельских школах получится воплотить в жизнь и еще одну рекомендацию: проведение уроков на свежем воздухе при благоприятной погоде.

Все эксперты сходятся во мнении, что детей невозможно оградить от общения: они так или иначе будут пересекаться в коридорах или в столовой. Зато можно уменьшить концентрацию школьников в здании путем введения посменного обучения, а также дезинфицировать помещения для предотвращения размножения микробов.

Роспотребнадзор опубликовал новые требования 14 мая. Кроме вышеперечисленных норм, каждому классу также рекомендуется отвести отдельное время для проведения занятий и перемен, отменив таким образом общие перерывы.

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