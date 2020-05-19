Мужчина сходил за продуктами и неожиданно стал миллионером

Житель американского города Грейам, штат Северная Каролина, сорвал в лотерею миллионный джекпот благодаря походу за продуктами. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Стивен Хауэлл (Stephen Howell) рассказал, что он заглянул в местный продуктовый магазин, чтобы купить семье напитки и снеки. Заодно он приобрел несколько десятидолларовых (около 727 рублей) билетов мгновенной лотереи. По возвращению домой мужчина проверил билеты и обнаружил, что благодаря одному из них — Red Hot Millions, он неожиданно стал миллионером.

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Сумма выигрыша составила миллион долларов (72,7 миллиона рублей). Хауэлл вспоминает, как тут же побежал в соседнюю комнату, чтобы поделиться радостной вестью с матерью. «Я протянул ей в руки билет, — говорит победитель. — И она воскликнула: "Ты выиграл миллион долларов!"»

Хауэлл уже отпраздновал с семьей победу в лотерее. На выигранные деньги он планирует, помимо прочего, купить себе новую машину.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вирджиния Джефф Мелик (Jeff Melick) сорвал джекпот в лотерее, пока ждал обналичивания предыдущего выигрыша. Он планирует потратить часть средств на помощь нуждающимся.

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