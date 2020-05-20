Россияне испугались покупать в долг

В апреле россияне в среднем потратили 47,4 процента доступного лимита по кредитным картам. Это самый низкий показатель за пять лет, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский объяснил такую статистику опасениями клиентов банка. По его мнению, заемщики боятся покупать в долг, поскольку почувствовали снижение доходов.

Среди других возможных причин эксперты выделяют ужесточение политики выдачи кредиток, а также уменьшение побочного потребления (траты на кафе, рестораны, большие покупки).

Уровень утилизации (часть лимита, которую использует заемщик) в марте составлял 53,1 процента. Снижение произошло на фоне ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса.

В «Открытии» и Райффайзенбанке подтвердили уменьшение доли утилизации. По словам начальника управления кредитных карт «Открытия» Федора Портных, такая реакция нетипична для кризисного периода. Как правило, траты остаются стабильными и утилизация растет, в то время как объем погашений снижается.

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Представитель ВТБ, напротив, сообщил, что утилизация осталась практически на прежнем уровне. При этом в банке зафиксировали падение оборотов по кредиткам почти на 40 процентов в апреле по сравнению с предыдущими месяцами.

В январе, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс», российским гражданам стали значительно реже выдавать кредитные карты. Их число составило 540,2 тысячи, что на 21,7 процента ниже, чем в первый месяц 2019 года.

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