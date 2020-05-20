Застрявший на острове россиянин рассказал о роскошной жизни за копейки

Застрявший на Фиджи россиянин рассказал о роскошной жизни, которая в условиях пандемии обходится ему в копейки. Своей историей Андрей Смирнов поделился с «Московским Комсомольцем».

Турист из Ижевска прилетел на Фиджи в марте и остался из-за отмены рейсов и закрытия границ. За два месяца на острове россиянин успел подружиться с местными жителями, устроиться работать поваром в ресторане и поселиться в домике на берегу Тихого океана за 350 рублей в сутки.

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«Я живу практически бесплатно, при этом меня кормят, есть интернет, а под боком океан с пальмами. Хозяева сделали мне скидку, понимая, в какой ситуации я оказался», — рассказал Смирнов.

Он добавил, что во время пандемии на Фиджи в разы снизились цены на проживание: жилье, которое раньше было доступно только миллионерам, теперь обходится туристам дешевле аренды квартиры в Москве.

«Домик с кухней в роскошном месте сейчас стоит 32 тысячи рублей в месяц. Но проживать могут только те, кто застрял, или местные — самолеты из других стран сюда не летают. Когда откроют авиасообщение, цены на островах взлетят», — отметил россиянин.

По его словам, сейчас на Фиджи находятся 26 граждан России, и почти все живут в городских отелях рядом с аэропортом.

«В отличие от меня, они надеются улететь», — подытожил турист, добавив, что поначалу тоже жалел, что не смог вернуться на родину, но теперь счастлив от того, что застрял.

Ранее сообщалось, что застрявшие туристы два месяца прожили в аэропорту Бангкока во время пандемии коронавируса. Страны, куда направлялись путешественники, закрыли свои границы, а разместиться в Таиланде люди не смогли из-за отсутствия виз.

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