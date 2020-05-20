Вьетнам продлил визы застрявшим из-за коронавируса россиянам

Вьетнам продлил визы россиянам, застрявшим в стране из-за коронавируса, до 30 июня. Об этом сообщается на сайте российского посольства в стране.

Отмечается, что право временно остаться во Вьетнаме получили те иностранцы, кто въехал в страну в безвизовом режиме, по электронным визам или по туристическим визам после 1 марта 2020 года. В случае въезда во Вьетнам до этой даты необходимо предоставить подтверждение от посольства или от местных карантинных властей.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что европейские страны могут продлить срок действия краткосрочных виз на срок до 90 дней для тех, кто не успел вернуться домой. Для получения соответствующих услуг необходимо обратиться в миграционную службу страны пребывания.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности, из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За последнее время на родину были эвакуированы путешественники из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. В настоящее время практически все организованные туристы были возвращены.

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