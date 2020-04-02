Раскрыта судьба не успевших выехать из Европы россиян

Раскрыта судьба туристов, в том числе российских, которые не успели выехать из шенгенской зоны до введения ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 2 апреля, в интервью РИА Новости заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

По его словам, европейские страны могут продлить срок действия краткосрочных виз на срок до 90 дней. Кроме того, они будут готовы выдавать долгосрочные национальные визы или разрешения на временное проживание путешественникам с краткосрочной визой и лицам, имеющим право на безвизовый въезд, если их вынужденное пребывание превысит 90 дней.

«За просрочку визы не будет никаких штрафных санкций, и сам факт просрочки — только в этом случае — не будет учитываться при последующих обращениях за шенгенской визой», — добавил Эдерер, отметив, что для получения соответствующих услуг необходимо обратиться в миграционную службу страны пребывания.

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16 марта Евросоюз установил временное ограничение на въезд в шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2. Ограничения будут действовать для граждан третьих стран и продлятся как минимум 30 дней.

Тысячи российских туристов оказались заблокированными в разных странах из-за мер предосторожности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Граждане не могут вернуться домой по ряду причин, в частности из-за ограничения авиасообщения, объявления карантина и закрытия границ. За последнее время на родину были эвакуированы путешественники из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией: россиян вывезли из Болгарии, Венгрии, Индии, Молдавии, Испании, Франции, Черногории, Индонезии и Марокко. В настоящее время практически все организованные туристы были возвращены.

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