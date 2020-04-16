Застрявшая на Сейшелах россиянка рассказала о выкриках «белое животное» в спину

Российские туристы, застрявшие на Сейшельских островах из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, рассказали об отношении к ним местных жителей. Об этом пишет Daily Storm.

По словам одной из путешественниц, относятся к россиянам в республике по-разному: в целом пока больше тех, кто настроен лояльно и адекватно, однако есть и те, кто уверен, что инфекцию на острова завезли европейцы. Так, соотечественники пожаловались, что им однажды выкрикнули в спину: «Чертовы белые животные, валите отсюда!»

На Сейшельских островах на данный момент находятся около сотни российских туристов, которые ожидают вывоза на родину. Денежные выплаты, положенные оставшимся за границей гражданам, получить удалось не всем, однако все их визы были продлены до 11 мая. Собеседница агентства отметила, что застрявшие на курорте россияне уже ни во что не верят.

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Согласно последним данным, на Сейшелах зафиксировано 10 подтвержденных случаев COVID-19. С 9 апреля в республике введен режим изоляции — полицейские останавливают и пешеходов, и автомобилистов, интересуются тем, куда они направляются. С 14 апреля начал действовать комендантский час — с семи часов вечера до шести утра.

14 апреля сообщалось, что россияне начали подделывать документы ради возвращения домой из-за границы. Так, некоторые туристы ссылались на свидетельство о браке с жителем Москвы, у которого есть прописка, другие просили знакомых оформить им договор аренды в столице, третьи подменяли даты прибытия в Индию на сайте госуслуг.

Россия приняла решение с 23 марта временно ограничить авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. В результате тысячи российских туристов оказались заблокированными за границей. Для того чтобы вернуться на родину, им необходимо заполнить на портале госуслуг специальную форму и ждать решения по дате вывоза.

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