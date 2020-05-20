В Москве недосчитались новых квартир

Объем нового предложения на рынке новостроек Москвы за период с января по середину мая 2020-го составил 802 тысяч квадратных метров — на 20 процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (1 миллион квадратных метров). Таким образом, в городе недосчитались около 200 тысяч «квадратов» первичного жилья, следует из материалов компании Level Group, предоставленных «Ленте.ру».

По сравнению с показателем за первые 4,5 месяца 2018-го (1,2 миллиона «квадратов») объем нового предложения на столичном рынке новостроек снизился на треть, подсчитали аналитики. При этом с января по середину мая 2020-го застройщики запустили 11 новых проектов строительства жилья общей проектной площадью 984 тысячи квадратных метров.

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Количество сделок с новыми квартирами в Москве по итогам апреля составило 2,9 тысячи, снизившись за месяц на 49 процентов, а в годовом исчислении — на 45 процентов, отмечают эксперты. Количество ипотечных сделок уменьшилось на 40 процентов (1,5 тысячи против 2,5 тысячи годом ранее), несмотря на снижение Центробанком ключевой ставки до 5,5 процента.

«Во многом такое падение можно объяснить тем, что государственная программа субсидирования ипотечных ставок начала действовать лишь во второй половине апреля, и ее влияние на рынок можно будет оценить по итогам мая», — поясняют в Level Group.

Ранее в мае стало известно, что стоимость строящегося жилья в Москве продолжает увеличиваться вопреки негативным последствиям режима самоизоляции. За прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась на 1,3 процента по сравнению с мартовскими показателями. В годовом исчислении подорожание составило 11 процентов. К маю новый «квадрат» в Москве стоил 205,8 тысячи рублей.

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