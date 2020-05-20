На китайском полигоне заметили необычный танк

На одном из полигонов Китая заметили необычную модификацию танка Тип 59. Фотографии машины появились в Twitter, внимание на них обратило «РГ: Русское оружие».

На кадрах запечатлен танк, который внешне напоминает другую боевую машину — Тип 96. В частности, у них схожи передняя часть корпуса и форма башни, также у обоих имеются характерные по форме грязевые щитки и 125-миллиметровая пушка. В то же время, отмечает издание, у танка нет ничего напоминающего прицелы, в башне прорезаны смотровые окна, а рядом с люком механика-водителя располагается еще один.

По данным «РГ: Русское оружие», запечатленная на снимках машина на самом деле представляет собой ходовой тренажер для подготовки танкистов. В нем предусмотрено дополнительное место для инструктора, оснащенное специальным монитором для отслеживания всех действий обучающегося, при этом пушка является муляжем.

Впервые подобный тренажер был продемонстрирован на публике в ноябре 2018 года в рамках авиакосмического салона в городе Чжухай. Тогда эксперты отметили, что китайским специалистам удалось не только найти новое применение устаревшим Тип 59, которые постепенно снимают с вооружения, но и сохранить ресурс современных состоящих на вооружении основных боевых танков.

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