Названы богатейшие наследники российских олигархов

Единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф занял первое место в рейтинге богатейших наследников российских олигархов, который ежегодно составляется журналом Forbes.

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Алекперов-младший является единственным наследником состояния в 18 миллиардов долларов. Однако, по словам его отца, он никогда не будет руководить «Лукойлом». В 2018 году сын миллиардера окончательно ушел из компании и занялся собственным бизнесом — производством энергетического напитка Plan B. В 2019 году он открыл еще один бизнес, запустив компанию ООО «Цифровые технологии», занимающуюся рекламой.

На втором месте рейтинга оказались дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона, на каждого из которых приходится 10,1 миллиарда долларов. Дочь Виктория является выпускницей Нью-Йоркского университета и реализует себя в сфере искусства. Например, она является куратором проектов в фонде поддержки молодых российских художников «Виктория — Искусство быть современным» (V-A-C Foundation), который основал ее отец. Имя младшего сына Михельсона неизвестно.

На третье место рейтинга журнал поместил сына основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангира, который является наследником состояния в 9 миллиардов долларов. Он окончил Лондонскую школу экономики и бизнеса Hult и с 2012 года работает в компании отца. В пятерку самых состоятельных российских наследников Forbes также включил двоих детей владельца компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко (по 7 миллиардов долларов на ребенка) и троих детей главы НЛМК (по 6,7 миллиарда).

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