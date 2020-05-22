Путину рассказали об изменении тяжести коронавирусной инфекции у россиян

Заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказала ему об изменении тяжести коронавирусной инфекции у россиян. Об этом она заявила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, прямую трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«До 41,4 процента увеличилось количество граждан, которые имеют бессимптомное течение заболеваемости», — сказала Голикова. По ее словам, количество пациентов, у которых заболевание протекает в средней степени тяжести, также снизилось — до 34,9 процента. Тяжелых пациентов, в свою очередь, стало на 1,4 процента меньше и составило 4,2 процента.

Голикова также отметила снижение темпов распространения инфекции. За последние десять дней этот показатель составил 22,5 процента, суточный прирост составлял 3,7 процента за указанный период. «Мы определили показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу, чтобы инфекция не распространялась», — сказала вице-премьер.

За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зарегистрировано 150 летальных исходов, выздоровели 7144 человека. Всего на 22 мая в России 326 448 случаев заражения в 85 регионах, умерли 3249 пациентов, выздоровели — 99 825.

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