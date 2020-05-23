Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о пребывании на грани жизни и смерти во время болезни. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам певицы, у нее было повреждено 80 процентов легких, однако врачи сказали ей об этом, только когда переводили артистку из реанимации в обычную палату. «Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось», — вспомнила она.

Бабкина также отметила, что за то время, что она провела в больнице с пневмонией, ее сын заразился коронавирусом. Теперь они вместе ездят на реабилитационные процедуры.

22 мая стало известно, что Бабкина впервые после госпитализации посетила театр «Русская песня», руководителем которого она является. Отмечалось, что она успела обсудить с коллегами новый спектакль.

Бабкину госпитализировали 6 апреля. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники ряда СМИ со ссылкой на информатора в больнице утверждали, что у звезды была двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. 30 апреля артистку выписали.

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