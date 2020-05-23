В Пакистане обнаружили оба черных ящика упавшего Airbus А-320

Оба черных ящика упавшего в пригороде Карачи авиалайнера Airbus А-320 «Пакистанских международных авиалиний» обнаружены. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости.

«Черный ящик был найден вчера поздно вечером, мы передаем его следственной комиссии», — заявил представитель авиакомпании Абдулла Хан.

Он уточнил, что обнаружены были как бортовой самописец, так и диктофон кабины пилотов.

Ранее сообщалось, что число жертв при крушении лайнера «Пакистанских международных авиалиний» увеличилось до 97.

Самолет авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» потерпел крушение в Карачи 22 мая при заходе на посадку. Airbus A320 выполнял внутренний рейс из Лахора.

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