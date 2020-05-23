В России зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 9434 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые инфицированные обнаружены в 84 регионах России, большинство из них — в Москве (3190), Московской области (846) и Санкт-Петербурге (363). При этом за сутки 139 человек скончались, 8111 излечились.

За сутки с 21 на 22 мая в стране выявили 8894 новых инфицированных в 84 регионах. Было зафиксировано 150 летальных исходов, 7144 человека полностью выздоровели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страну может ожидать вторая волна коронавируса. По его словам, она ожидается с октября по ноябрь. После этого главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса будет слабее первой. Как отметила специалист это обусловлено законом эпидемического процесса.

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