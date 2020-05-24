Россиян развлекут опасными испанскими домохозяйками и Мироновым в роли Калигулы

Онлайн-кинотеатр Okko покажет премьеру спектакля по пьесе «Калигула» Альбера Камю с Евгением Мироновым в главной роли. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Главный персонаж в исполнении худрука Театра Наций — не самозабвенный тиран, а человек в отчаянии, который осознал невозможность свободы. Пьеса «Калигула» Альбера Камю выпущена издательством Editions Gallimard. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. После премьеры запись будет доступна в онлайн-кинотеатре в течение трех недель.

Утром, в 9:00, Okko предлагает кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом чиа пуддинга. В 12:00 — 30-минутную тренировку с танцами в стиле хип-хоп в передаче «Фитнес против вируса».

Днем, в 14:00 — мультфильм «Тайный мир Анны» о необычной девочке, которая живет в мире фантазий и волшебства. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют документальный фильм о самых опасных морских хищниках — акулах. Режиссером ленты «Карибские острова: Погружение с акулами» выступил немец Юрген Климмек.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть онлайн-премьеру спектакля «Калигула». В 21:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть сериал «Опасные мамочки». Комедийный сериал рассказывает о четырех домохозяйках, которые решают скрыть смерть своей подруги, чтобы избежать последствий. В главных ролях — Малена Альтерио, Тони Акоста, Нурия Эрреро и Мамен Гарсия. В 22:00 — фильм-новинку «Не бери в голову», состоящий из пяти историй разных людей, «связанных красной нитью безумия».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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