Российской учительнице вынесли приговор за секс со старшеклассником

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор учительнице школы №32 за секс и развратные действия со старшеклассником. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и 135 УК РФ («Развратные действия»). Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно. Кроме того, учительнице запрещено пять лет заниматься преподаванием.

По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года астраханка вступила в половую связь с подростком и совершала в отношении него развратные действия. Уголовное дело было возбуждено после доследственной проверки информации, опубликованной в СМИ.

В феврале 2020 года местное издание сообщило об обращении матери 15-летнего девятиклассника. Она рассказала об интимной связи сына с 35-летней учительницей.

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