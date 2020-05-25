В Евросоюзе описали желаемые отношения с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель описал желаемые отношения с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам следует действовать избирательно в отношении России по вопросам, которые важны для нас», — отметил еврочиновник. Боррель также заявил о необходимости соблюдать баланс между стойкостью и санкциями, при этом прикладывая осторожные усилия в отдельных сферах, например, в энергетике.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов заявил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, вероятнее всего, не сможет сблизить позиции России и Евросоюза и повлиять на улучшение их отношений. Политолог не верит в смягчение санкций и обращает внимание на новый виток информационной борьбы. При этом маленький шанс для сближения Кортунов видит в нежелании Евросоюза и России соглашаться с быстрой перестройкой международных отношений в жесткую биполярную американско-китайскую систему.

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