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Китай обеспечил российскую армию масками

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Китай обеспечил российскую армию масками, об этом сообщается на сайте министерства национальной обороны КНР.

Отмечается, что 22 и 24 мая Народно-освободительная армия Китая (НОАК) поставила маски, защитные костюмы и другую противоэпидемическую материальную помощь войскам России, Монголии и Восточного Тимора. «Вирус не знает границ, эпидемия не различает рас», — говорится в опубликованном тексте.

Ранее в мае Китай поддержал борьбу России с коронавирусом SARS-CoV-2 на фоне обвинений в занижении смертности от COVID-19. Китайский дипломат Чжао Лицзянь заявил, что международному сообществу стоит объединить усилия в борьбе с пандемией, а не «делать поспешные выводы и сваливать вину на других».

В марте сообщалось, что китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области из-за сложной ситуации в этом регионе.

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