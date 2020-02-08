Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости .
По данным агентства, самолет вылетел с аэродрома Раменское с медикаментами и средствами индивидуальной защиты, общим объемом 183 кубометра. Формирование гуманитарного груза началось шестого февраля.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала , что Россия окажет гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом.
8 февраля стало известно , что число заразившихся смертельным китайским коронавирусом возросло до почти 35 тысяч человек.
Первые заболевшие появились в китайском Ухане в декабре 2019-го. С тех пор помимо КНР случаи выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что она перерастет в пандемию.