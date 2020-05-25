Лукашенко назвал предстоящие выборы экзаменом народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проанализировать вопросы, с которыми обращаются граждане в процессе сбора подписей за его выдвижение кандидатом в лидеры страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Предстоящие выборы он назвал экзаменом народу. «Мы сдаем экзамен. И не только я. Но все мы, вся государственная система власти. И мы должны показать свою способность управлять государством», — заявил он.

Лукашенко сказал, что из-за большой занятности отошел от предвыборной кампании, однако знает, что проблем в стране немало и президентская команда должна подготовить пути их решения. «На финише всегда надо бежать быстрее. Поэтому надо достойно провести этот финишный этап пятилетки», — подчеркнул он. Белорусский лидер призвал сосредоточиться на конкретике, не отвлекаясь на «митинги и прочий гвалт».

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти. Очередные президентские выборы запланированы на 9 августа 2020.

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