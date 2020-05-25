На арктической станции в дельте Лены откроют летнюю школу для студентов

На круглогодичной научно-исследовательской станции «Остров Самойловский» в дельте реки Лены откроют международную школу для студентов. Об этом заявили в понедельник, 25 мая, в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, говорится на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В 2020 году на круглогодичной научно-исследовательской станции "Остров Самойловский" в дельте реки Лены будет открыта летняя школа для студентов из России и других стран в рамках "Междисциплинарного научно-образовательного центра полярных исследований" НГУ, сотрудниками которого являются многие ученые ИНГГ СО РАН и геолого-геофизического факультета НГУ», —указано в сообщении.

Уточняется, что в школе подготовят студентов и аспирантов в области наук о земле в арктических условиях. Они получат опыт по работе с земной корой, почвой, растениями, атмосферой и климатом.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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