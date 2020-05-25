Карантин из-за коронавируса принес женщине неожиданное богатство

Выигрышный билет, купленный во время карантина, принес богатство жительнице американского города Портленд, штат Орегон. Об этом сообщает телеканал KATU.

73-летняя Шарлин Ашер (Charlene Ascher) всегда покупала лотерейные билеты в любимом ресторане. Однако заведение закрылось на время карантина, введенного в стране в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Это заставило американку сменить место покупки лотерейного билета и приобрести его в продуктовом магазине у дома.

Когда Ашер вернулась домой, она обнаружила, что билет оказался выигрышным. Теперь она будет еженедельно получать по тысяче долларов (около 72 тысяч рублей) до конца жизни. Женщина призналась, что планирует потратить неожиданно полученные деньги на обустройство заднего двора своего дома. «Мой двор станет лучшим на нашей улице», — сообщила она.

Ранее сообщалось о жителе Австралии, который сходил на прием к стоматологу и разбогател. Мужчина был расстроен тем, что ему удалили зуб, и купил лотерейный билет в качестве утешения. Тот оказался выигрышным и принес мужчине миллион австралийских долларов.

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