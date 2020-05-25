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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус. Однако употребление алкоголя не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.

Кроме того, употребление алкоголя может привести к развитию широкого спектра инфекционных и неинфекционных заболеваний и нарушений психического здоровья, которые могут повышать уязвимость людей перед COVID-19.

Ранее специалисты назвали замену алкоголю для борьбы со стрессом в самоизоляции. Так, эксперты посоветовали бороться со стрессом с помощью специально подобранного питания. Например, пребиотики, подавляя воспалительные процессы в организме, благотворно воздействует и на нервную систему. Также необходимо включить в свое питание другие важные вещества — антиоксиданты, витамин D, и магний.

Согласно последним данным, общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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