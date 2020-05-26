Двукратной олимпийской чемпионке по плаванию пришлось тренироваться в пруду

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию американка Лилли Кинг тренируется в одном из прудов в Блумингтоне (штат Индиана, США). Об этом сообщает Indianapolis Star.

Спортсменка проводит занятия два раза в неделю. Из-за низкой температуры воды 23-летней пловчихе приходится использовать гидрокостюм. Кинг призналась, что последний раз плавала в пруду в восьмилетнем возрасте и никогда не думала, что ей придется тренироваться в таких условиях.

Американка вынуждена использовать для занятий пруд из-за закрытия бассейна, в котором она тренировалась раньше. Сейчас объект не работает из-за пандемии коронавируса.

Кинг выиграла две золотые медали на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она одержала победы на дистанции 100 метров брассом и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. В активе американки также семь побед на чемпионатах мира.

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