Российская синхронистка исполнила программу в ванне

Российская синхронистка Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Видео появилось в Instagram спортсменки.

Ромашина выполнила несколько движений одна, а закончила выступление вместе с дочерью.

Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка. В ее активе также 21 золотая медаль чемпионатов мира и 10 побед на первенствах Европы.

26 марта российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в ванне. Она выполнила упражнения для ног.

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