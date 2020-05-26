Россию обвинили в краже «гордости Болгарии»

Россию обвинили в краже у Болгарии ее гордости — основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. Об этом сообщает «Голос Украины» со ссылкой на болгарские СМИ.

Ранее в мае сотрудники российского культурно-информационного центра в Софии открыли у входа в здание документальную выставку, посвященную Дню славянской письменности. Местные журналисты обратили внимание на то, что ни в одном документе из представленных на выставке не упоминалось о принадлежности Кирилла и Мефодия к Болгарии, ее истории и культуре. «Организаторы выставки предложили болгарам свою трактовку деятельности Кирилла и Мефодия, назвав их "реформаторами славянской азбуки, создателями церковнославянского языка, первыми распространителями письменности и образования в России"», — пишет украинское издание.

После этого болгарская газета сделала вывод, что «Россия украла у ее страны ее гордость — основателей болгарской азбуки, которая с годами стала использоваться в других славянских странах», отметил «Голос Украины». Журналисты назвали случившееся умышленным искажением истории и отметили, что Москва годами пытается присвоить себе заслугу по созданию славянской письменности, которая «изначально была болгарской».

В Софии также вспомнили о встрече президента России Владимира Путина и бывшего лидера Северной Македонии Георге Иванова. На ней Путин заявил, что славянская письменность пришла в Россию с македонской земли, и это вызвало огромное возмущение в Софии, отметили журналисты.

Ранее Москву уже обвиняли в краже истории других государств. Так, в июле 2018 года бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Ильенко заявил, что Россия присвоила себе само название страны. «До Петра I она называлась Московией. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор как она украла наше название и нашу историю, появилась Российская империя», — объяснил политик.

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