Россияне назвали сумму необходимых сбережений на черный день

Россияне назвали сумму, которая необходима им на случай финансовых трудностей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка, копия документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в среднем так называемая подушка безопасности составляет 350 тысяч рублей. Сумма разнится в зависимости от региона: например, больше всего денег нужно жителям Санкт-Петербурга (582 тысячи рублей) и Москвы (521,5 тысячи рублей). Наименьшие суммы — 282 и 240 тысяч рублей — называли жители Астрахани и Махачкалы соответственно.

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Кроме того, как указано в исследовании, оценка финансового резерва также зависит от пола и уровня образования респондентов. «Так, мужчинам нужна гораздо большая "подушка безопасности" — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35 процентов меньше — 277 тысяч рублей», — говорится в документе.

Участники опроса с высшим и послевузовским образованием говорили о том, что им нужно в среднем 463 тысячи рублей, чтобы пережить финансовые невзгоды. Респондентам со средним техническим образованием нужно почти вдвое меньше — 244 тысячи рублей.

Опрос проводился в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.

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