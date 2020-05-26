В МИД рассказали о «проведенной работе» с США из-за поста о победителях нацизма

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о действиях Москвы после публикации Вашингтоном поздравительного сообщения в честь победы над нацизмом, где упоминались только США и Британия. Выступление спикера МИД транслировалось на Youtube-канале Pravda.

«Конечно, была проведена работа с американской стороной относительно того, что мы будем абсолютно четко доводить до них неприемлемость подобных высказываний», — отметила представительница Москвы. Захарова также напомнила, что по данной теме высказалось много дипломатов и послов, а министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров уделяет теме «первоочередное внимание».

9 мая Белый дом опубликовал в нескольких соцсетях поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв и об этом нельзя забывать.

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