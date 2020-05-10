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Посольство США отреагировало на заявление Белого дома о победе над нацизмом

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Американское посольство в Москве отреагировало на публикации Белого дома в сети о победе США над нацизмом. В беседе с «Интерфаксом» там напомнили о недавних заявлениях, в которых подчеркивались общие усилия и жертвы стран.

В том числе в диппредставительстве привели в пример совместное заявление американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сделанное по случаю годовщины исторической встречи советских солдат в 1945 году на Эльбе.

Кроме того, в посольстве вспомнили об интервью посла США в России Джона Салливана агентству «Интерфакс», в котором он отметил, что американская сторона гордится тем, что оказала поддержку СССР в борьбе против нацизма.

«Во время наших совместных усилий по борьбе с общими врагами, в особенности во время величайшего исторического момента — празднования в этом месяце 75-летия победы над нацистской Германией, — я горжусь тем, что как посол, представляющий в Москве своего президента, я причастен к этим событиям», — сказал тогда Салливан.

При этом в посольстве не объяснили, почему Белый дом в своей поздравительной публикации назвал победителями нацизма только США и Великобританию.

Ранее 10 мая в российском МИД заявили, что Москва крайне возмущена публикациями на страницах Белого дома в соцсетях, в которых победа над нацизмом приписывается только США и Великобритании. В ведомстве намерены «провести серьезный разговор» на этот счет с американскими официальными лицами.

9 мая Белый дом опубликовал в нескольких соцсетях поздравительное сообщение, в котором было сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами», при этом СССР не упомянули. Пост вызвал возмущение у пользователей сети и МИД России, а также в Совете Федерации. Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум напомнил, что советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв и об этом нельзя забывать.

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