Немецкий политик призвал помнить правду о роли СССР в победе над нацизмом

Бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии Герхарт Баум призвал помнить правду о роли Советского Союза в победе над фашизмом. Об этом он заявил в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам политика, советские войска освободили Берлин и Германию от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом нельзя забывать. Он напомнил, что именно освобождение Берлина послужило началом к капитуляции нацистской Германии.

Материалы по теме «Четвертый год соленый пот и кровь рекой» Какой ценой советскому народу досталась победа в Великой Отечественной войне

Баум добавил, что немецкая демократия убедительна до тех пор, пока граждане помнят об освобождении от нацисткой идеологии. Он счел опасным современное мышление, допускающее, что жизнь во времена Третьего рейха была не такой плохой и что немцы на самом деле оказались жертвами. Он призвал передавать память о войне молодым поколениям.

9 мая Белый дом опубликовал поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». Советский Союз в публикации не упоминается. Пост вызвал возмущение у российского МИДа и в Совете Федерации.

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля и завершилась 2 мая 1945 года. В ходе нее Красная армия разгромила Берлинскую группировку немецких войск и заняла столицу Германии. Во время боев за Берлин погибли 78 тысяч советских военных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!