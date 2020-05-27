Мужчина в одиночку застрял в роскошном отеле и рассказал о своей жизни

В Испании инженер застрял в 27-этажном отеле во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

37-летний Даниэль Ордоньес (Daniel Ordoñez) живет в роскошном отеле «W» в виде паруса на набережной Барселоны с середины марта, когда из-за введенного карантина в стране закрылись все туристические предприятия.

В обязанности инженера входит проверка технического состояния помещений, в том числе системы водоснабжения. По этой причине он должен раз в пять суток спускать воду в 1,4 тысячи кранов номеров отеля, что занимает у него почти целый день.

Ордоньес называет открытие кранов «самой скучной, но необходимой частью работы» — в противном случае в застойной воде образуются бактерии легионеллы, которые при попадании в легкие могут вызвать у постояльцев пневмонию.

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Поскольку в отеле больше нет персонала, инженеру приходится самому готовить себе еду и стирать одежду, наблюдая, как «несколько носков кружатся в стиральной машине огромной прачечной». Для того чтобы развлечь себя в свободное время и поблагодарить врачей за борьбу с коронавирусом, испанец отрегулировал свет в десятках номеров, создав на фасаде огромное сердце.

Инженер признался, что поначалу думал провести в отеле, где он «знает каждый закуток от вентиляционных шахт до подземных хранилищ», около двух недель, но задержался почти на три месяца. И готов оставаться сколько нужно — пока не вернутся туристы.

«Этот отель и до закрытия был моим вторым домом», — отметил Ордоньес.

Он добавил, что до пандемии снимал дом на окраине Барселоны. Сейчас рабочий занимает номер на 24-м этаже, из окна которого открывается прекрасный вид на город, пляж и Средиземное море.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возобновлении туризма с середины лета. По словам политика, страна примет все необходимые меры для безопасности и жителей регионов, и путешественников. С 1 июля правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов.

По состоянию на 27 мая Испания входит в пятерку стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом. В стране насчитывается 236,2 тысячи инфицированных, умерли более 27 тысяч человек.

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