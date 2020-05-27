В Германии заявили о рекордном росте числа антисемитских преступлений

В Германии за последний год число преступлений антисемитского характера увеличилось на 13 процентов, что стало максимальным значением за 20 лет. Об этом в среду, 27 мая, заявил глава МВД страны Хорст Зеехофер, передает РИА Новости.

В восьми федеральных землях Германии — Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии, Берлине, Северном Рейне-Вестфалии и Шлезвиге-Гольштейне — в 2019 году было совершено 1347 преступлений расистского и антисемитского характера, в которых погибли 1982 человека. Кроме того, количество пострадавших несовершеннолетних в таких происшествиях выросло на 14 процентов.

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По словам Зеехофера, виновным в совершении преступлений уже вынесено около двух тысяч приговоров. Он также заявил, что жертвами экстремистов и антисемитов стали, в основном, приезжие из других стран и оппоненты по политическим взглядам. «Есть прирост правоэкстремистских преступлений на 9,4 процента. Всего правоэкстремистские преступления составляют более половины всех совершенных преступлений», — добавил он.

Согласно статистике уголовных преступлений в Германии, за прошедший год число политически мотивированных преступлений выросло на 14 процентов, до 41 770. Отмечается, что это второй по величине показатель с 2001 года, когда начали фиксировать подобные данные по стране. Министр пояснил, что рекордный показатель зарегистрировали в 2016 году. При этом число тяжких преступлений среди политически мотивированных снизилось почти на 16 процентов, отметил Зеехофер.

В прошлом году стало известно об убийстве в Германии главы города Касселя 65-летнего Вальтера Любке. Подозреваемый вскоре признал свою вину и также заявил, что действовал один и руководствовался политическими причинами. Сообщается, что 45-летний мужчина имел связи в ультраправых кругах.

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