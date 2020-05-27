В Иране задумали запретить насиловать женщин после убийства 14-летней девочки

В Иране задумали запретить насиловать девушек и ужесточить законодательство относительно жестокости в отношении женщин. Об этом сообщила вице-президент страны по делам женщин и семьи Масумэ Эбтекар в своем Twitter.

«Я потребовала ускорить процесс подготовки законопроектов, которые обеспечат безопасность женщин», — рассказала она. Это произошло после того, как в одной из деревень округа Талеш на севере страны отец обезглавил собственную 14-летнюю дочь, передает BBC News. Девочка хотела сбежать с мужчиной в два раза старше нее: тогда родитель решил совершить «убийство чести».

Президент страны Хасан Роухани также прокомментировал ситуацию и призвал ускорить подготовку законопроектов против насилия.

Согласно исламскому уголовному кодексу, действующему в Иране, в делах об «убийствах чести» могут ослабить меры наказания для членов семьи. Если человека признают виновным в убийстве дочери, наказание составит от 3 до 10 лет лишения свободы вместо смертного приговора, которые обычно предусмотрен по подобным делам.

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