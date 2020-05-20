Мужчину арестовали за снимки «вульгарного акта» с полуголой женщиной на крыше

В Иране арестован популярный любитель паркура, опубликовавший в соцсетях фотографии, на которых он целуется с полуголой женщиной. Его обвиняют в совершении «вульгарного акта», сообщает издание Daily Mail.

Снимки и видео появились в Facebook-аккаунте 28-летнего Алирезы Джапалаги (Alireza Japalaghy) 11 мая. На них он позирует на крыше с неизвестной женщиной в спортивном бюстгальтере и шортах. 18 мая спортсмен выложил в Instagram видео с рассказом о подозрительных телефонных звонках, в которых ему советовали добровольно сдаться в полицию и грозили публичным арестом. На следующий день его брат объявил, что Алирезу арестовали.

Глава тегеранской полиции Хоссейн Рахими (Hossein Rahimi) подтвердил, что мужчину арестовала тегеранская киберполиция, пишет иранское новостное агентство ISNA. «Мы осуждаем вульгарное и нарушающее нормы поведение этого лица и его компаньонки», — заявил он и пообещал, что женщина также будет найдена и арестована.

Исламский дресс-код, действующий в Иране, требует, чтобы женщины прикрывали волосы и носили свободную одежду, закрывающую тело, руки и ноги. Открывать разрешается только лицо, кисти рук и ступни.

В апреле сообщалось, что у интернет-звезды Фатимы Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», якобы нашли коронавирус SARS-CoV-2. Девушка попала за решетку после ареста в октябре 2019 года. Ее обвиняли в богохульстве, незаконном обогащении и других преступных деяниях.

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