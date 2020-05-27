В России оценили необходимость ношения маски на ЕГЭ

Детский омбудсмен Анна Кузнецова оценила необходимость ношения маски во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, решение о ношении масок во время сдачи ЕГЭ или во время учебы, если регионами оно будет принято, должно иметь гибкий подход и учитывать индивидуальные особенности каждого школьника, а также работать по принципу «не навреди».

Как считает Кузнецова, необходимо учитывать здоровье ребенка. «Маска не должна превращаться в бессмысленный маскарад с перчатками, порой даже тот, который может навредить», — сказала она.

По мнению детского омбудсмена, нужно также учитывать личные особенности ребенка, всегда иметь возможность для гибких подходов.

26 мая сообщалось, что на ЕГЭ в случае необходимости средства индивидуальной защиты выпускникам разрешили снимать. Так, Роспотребнадзор сформулировал универсальные рекомендации для проведения экзаменов. В них не говорится об обязательном использовании масок и перчаток детьми. Поэтому при плохой переносимости ребенком маски или перчаток можно будет их снять.

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