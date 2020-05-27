Многокилометровый конвой с бойцами ЧВК Вагнера в Ливии попал на видео

Видео: Агентство Анадолу / YouTube

Более 90 процентов бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули ливийский город Бени-Валид. Видео с многокилометровым конвоем опубликовано на YouTube-канале «Анадолу».

Агентство со ссылкой на главу муниципалитета Бени-Валид Селим Невир пишет, что иностранные наемники покинули город одним конвоем. Он растянулся на семь километров и направился к югу.

Были ли в конвое системы противовоздушной обороны (ПВО), дислоцированные в аэропорту Бени-Валид, неизвестно.

Ранее в мае постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни показал видео эвакуации иностранных наемников воздушным транспортом с аэродрома близ Бени-Валида. По словам дипломата, запечатленные на кадрах бойцы воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Позже стало известно, что эвакуацию наемников провели с помощью семи военно-транспортных самолетов. Кроме личного состава, из района Триполи вывезли тяжелое вооружение и боеприпасы.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

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