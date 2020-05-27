В России опровергли отправку военных самолетов в Ливию

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров опроверг отправку российских военных самолетов в Ливию. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 27 мая.

«Российских военных никто без санкции президента РФ и Совета Федерации никогда за рубеж не отправляет. (...) Это попытка компрометации России на мировой арене», — сказал сенатор.

По его словам, в верхнюю палату парламента запрос о даче согласия на отправку в Ливию российских военных не поступал. Джабаров подчеркнул, что российская сторона заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

Накануне африканское командование Вооруженных сил США сообщило о том, что Россия перебросила в Ливию истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24.

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что эти данные не соответствует действительности.

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