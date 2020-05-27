В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ в том числе определяет требования к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, изоляции людей с подозрением на коронавирус, а также к информированию населения, разъяснению правил ношения средств защиты и необходимости соблюдать социальную дистанцию. Диагноз будут подтверждать после лабораторных тестов с использованием зарегистрированных в России тест-систем и препаратов.

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Роспотребнадзор также предлагает отправлять на 14-дневный каратнин тех, кто приехал из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, список рейсов оттуда определят территориальные органы ведомства и местные власти. Тех, кто контактировал с зараженными, отправят в обсерватор по месту жительства на две недели.

Ранее Попова заявила, что люди живут в условиях «новой нормальности» из-за коронавируса и к этому нужно привыкнуть. Она добавила, что россиянам придется соблюдать масочный режим еще в течение месяца или двух.

По данным на 27 мая, в России выявлено 370 680 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.

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