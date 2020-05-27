Врач разоблачил санитайзер и перевернул представления о дезинфекции рук

Врач и телеведущий доктор Комаровский записал видео с разоблачением санитайзера. В новом ролике на YouTube он поделился наблюдениями, которые перевернули его собственные представления о дезинфекции рук.

«Для того, чтобы нормально обработать руки санитайзером, нам необходимо три миллилитра жидкости», — напомнил врач и продемонстрировал необходимое количество дезинфицирующего раствора. Затем он попытался набрать нужно количество антисептика, используя санитайзер с распылителем, и выяснил, что для этого необходимо нажать на кнопку 27 раз. «Это переворачивает все наши представления о правилах дезинфекции рук», — подчеркнул Комаровский.

«Для того, чтобы дезинфицировать руки правильно, по протоколам ВОЗ надо пшикнуть 27 раз», — удивился врач. Его коллега Андрей Александрин добавил, что считает мытье рук с мылом более эффективной мерой, так как антисептик быстро высыхает, что не позволяет обеспечить правильную дезинфекцию. Комаровский отметил, что находится «в состоянии культурного шока», потому что чувствует, что обманывал людей. Он также назвал антисептик с распылителем «фундаментальным в мировом масштабе разводом». По мнению врача, если бы в продаже были санитайзеры с «монодозой» дезинфицирующего средства, их использование могло бы быть намного более эффективным.

Ранее Комаровский уже говорил о распространенных ошибках в использовании антисептика и обращал внимание зрителей на то, что для эффективной работы санитайзеров необходимо использовать не менее трех миллилитров средств. Врач также говорил о неэффективности антисептика в упаковках с распылителем.

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