Женщину уволили с работы за донос на чернокожего

Жительницу Нью-Йорка Эми Купер (Amy Cooper), угрожавшую вызвать полицейских в Центральный парк из-за просьбы чернокожего мужчины проследить за собакой, уволили с работы. Инвестиционная компания Franklin Templeton, где она работала, заявила, что не будет терпеть расизм, сообщает Vice.

26 мая Купер отправили в административный отпуск на время проведения расследования. Однако вечером того же дня компания официально объявила о решении уволить ее. «Мы не терпим никакого расизма во Franklin Templeton», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято в связи с попавшим в интернет видео с участием Купер, которое широко разошлось по сети и стало поводом для многочисленных публикаций в американской прессе. На кадрах запечатлен инцидент, произошедший 25 мая в Центральном парке, когда чернокожий мужчина Кристиан Купер (Christian Cooper), однофамилец женщины, гулял по парку и наблюдал за птицами. Он заметил свободно гуляющую собаку и подошел к хозяйке животного, которой оказалась Эми Купер, с просьбой взять собаку на поводок, как это предусмотрено правилами парка. Однако женщина отказалась, и Купер начал снимать происходящее на видео. В ответ женщина потребовала от него прекратить съемку и пригрозила доносом в полицию. «Я скажу им, что афроамериканец угрожает моей жизни», — выкрикивала Купер.

После инцидента женщина принесла извинения, подчеркнув, что сожалеет о случившемся. «Я искренне и смиренно извиняюсь перед всеми, особенно перед этим человеком, его семьей. Это было неприемлемо, и я смиренно и полностью приношу извинения всем, кто видел это видео, всем, кто был оскорблен», — сказала она в беседе с NBC New York.

В интервью New York Daily News Кристиан Купер признался, что он не уверен в своих чувствах относительно увольнения женщины. «Я не вижу, как это решает основные проблемы. Я думаю, что важно выйти за пределы этого случая и этого человека. Слишком много внимания было уделено ей, когда речь идет об основных проблемах, которые преследовали этот город и эту страну на протяжении веков. Расовые вопросы», — сказал он. Купер добавил, что он очень огорчен из-за угроз убийством, поступающих в адрес женщины: «Это ужасно».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!