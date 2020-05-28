Детский омбудсмен Кузнецова стала мамой в седьмой раз

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова стала мамой в седьмой раз. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Сегодня Новый Человек родился в этот мир», — сообщила детский омбудсмен. Она уточнила, что новорожденный стал седьмым ребенком, а также пятым сыном в ее семье и десятым внуком ее родителей. «И это моя очень простая арифметика счастья», — поделилась Кузнецова.

Анна Кузнецова занимает должность уполномоченной при президенте России по правам ребенка с сентября 2016 года.

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