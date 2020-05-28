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Десять человек погибли после потопа и нашествия опасных зверей

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Фото: Depositphotos

Бегемоты стали чаще нападать на людей в пострадавших от наводнения окрестностях озера Виктория в Кении. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сильные дожди привели к тому, что водоемы вышли из берегов. Местные власти утверждают, что такого сильного наводнения в тех местах не было с 1963 года. Из-за стихийного бедствия опасные звери, обитающие в озере, оказались в непосредственной близости к населенным пунктам.

С начала года бегемоты убили по меньшей мере 10 человек. Их последней жертвой стала 18-летняя девушка, пришедшая к озеру за водой. В начале мая животное убило 13-летнего мальчика. По словам очевидцев, бегемот напал на него и утащил под воду. В районе озера Найваша в результате нападений бегемотов погибли три рыбака.

Озеро Виктория располагается в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды. Его площадь составляет 68 тысяч квадратных километров, более чем вдвое превышая площадь Байкала.

Ранее сообщалось, что в пострадавших от наводнения районах Уганды участились нападения крокодилов на людей. Всего за неделю хищники покалечили четырех человек.

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