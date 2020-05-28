Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом он сказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Могу только процитировать президента Российской Федерации Владимира Путина, который несколько лет назад рассказывал о том, что его в питерских дворах учили: кто как обзывается, тот так и называется», — подчеркнул журналист.

По мнению Цимбалюка, высказывания Соловьева не следует воспринимать серьезно. «Его задача — переводить акцент общественного внимания на те темы, которые не являются важными. Он с этим прекрасно справляется», — добавил журналист. Он пояснил, что Соловьев в связи с этим умением является «одним из самых оплачиваемых российских пропагандистов».

Ранее Соловьев назвал украинского журналиста «пропагандистом нацистской машины». Так он отреагировал на вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Тогда Цимбалюк спросил, является ли официальной позицией России утверждение, что президент Украины Владимир Зеленский — «нацист». В ответ Песков заявил, что не слышал, чтобы украинского лидера называли нацистом.

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