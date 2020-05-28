Соловьев счел Зеленского нацистом после вопроса украинского журналиста Пескову

Телеведущий Владимир Соловьев осадил журналиста украинского агенства УНИАН Романа Цимбалюка из-за вопроса пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову. Видео доступно на YouTube-канале программы.

По словам телеведущего, Цимбалюк обратился к представителю Кремля с жалобой, что на российском телевидении начали активно употреблять слово «нацист» в адрес президента Украины Владимира Зеленого. Соловьев возмутился подобной постановкой вопроса, подчеркнув, что такое отношение не является позицией Кремля, зато сходится с его личной позицией.

«Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины», — возмутился телеведущий.

Он добавил, что в России «никто пальцем не трогает» работающего в стране Цимбалюка, в то время как коллег Соловьева на Украине «преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали». Телеведущий заключил, что Цимбалюку не следует называть себя журналистом, так как он «пропагандист нацистской машины».

26 мая Песков, отвечая на вопрос о характеристике Зеленого, заявил, что не слышал, чтобы его называли нацистом, пишет РИА Новости. «Я не знаю, кто, у нас много горячих голов на телевидении, и помимо официальной позиции высказывается много и неофициальной позиции, личных соображений аналитиков, специалистов, свидетелей событий», — заявил он.

25 мая Соловьев обратился к украинскому журналисту Дмитрию Гордону после поступившего от него предложения дать интервью. В эфире федерального телеканала он назвал Гордона «мразью нацистской», наследником нацистского пропагандиста Юлиуса Штрейхера, а российских работников СМИ — наследниками Левитана.

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