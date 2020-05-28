Появилось видео падения метеорита в Армении

В сети появилось видео падения метеорита на территории Армении. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает «Новости — Армения».

Инцидент случился накануне. Видеокадрами на своей странице поделился начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. «Падение вчерашнего крупного метеорита на участке Раздан — Анкаван», — написал он.

Пользователи, в том числе жители Еревана, сообщили, что видели падение метеорита приблизительно в 21։00 по местному времени, отмечает «Sputnik Армения».

Ранее сообщалось, что неопознанный объект упал с неба в Сибири в ночь на 19 мая. Падение метеорита попало на камеры видеонаблюдения.

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